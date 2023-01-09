Споживання зросло. "Укренерго" попередило про загрозу аварійних відключень

Станом на 11:00 9 січня споживання в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом із початком робочого тижня.

"У зв'язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведено ліміти споживання, що діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Також там розповіли, що ситуація електропостачанням залишається складною у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж.

Крім того, вночі росіяни обстріляли один із об'єктів генерації на півдні країни.

"Поки що енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, що виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС", - заявили в "Укренерго".