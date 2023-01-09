Потребление возросло. "Укрэнерго" предупредило об угрозе аварийных отключений

По состоянию на 11:00 9 января потребление в Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели.

"В этой связи для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 4:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений", - говорится в сообщении.

Также там рассказали, что ситуация электроснабжением остается сложной в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей.

Кроме того, ночью россияне обстреляли один из объектов генерации на юге страны.

"Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС", - заявили в "Укрэнерго".