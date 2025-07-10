Споживання продовжує зростати: в "Укренерго" закликали заощаджувати електроенергію

В "Укренерго" закликали споживачів заощадливо використовувати електроенергію з 10:00 до 22:00 через помітний зріст споживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
"Споживання електроенергії продовжує зростати. Сьогодні, 10 липня, станом на 9:30, воно було на 1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина – утримання спекотної погоди на всій території України", - зазначили в "Укренерго".
Також хмарна погода з опадами у західних та частині центральних областей зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.
Вчора, 9 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок.
"Сьогодні, 10 липня, зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00", - додали в "Укренерго".
Нагадаємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Додамо, що ще в червні цього року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що РФ відновила масштабні атаки по енергетичній інфраструктурі України.
Він зауважував, що поки що загроз відключень світла немає, але ситуація може змінитися.
Галущенко нагадав, протягом минулого року було 33 удари по енергетиці України, "це тисячі ракет, десятки тисяч дронів".
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