Потребление продолжает расти: в "Укрэнерго" призвали экономить электроэнергию

В "Укрэнерго" призвали потребителей экономно использовать электроэнергию с 10:00 до 22:00 из-за заметного роста потребления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
"Потребление электроэнергии продолжает расти. Сегодня, 10 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 1% выше, чем в это же время предыдущего дня - в среду. Причина - содержание жаркой погоды на всей территории Украины", - отметили в "Укрэнерго".
Также облачная погода с осадками в западных и части центральных областей обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.
Вчера, 9 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,9% выше, чем максимум предыдущего дня - во вторник.
"Сегодня, 10 июля, сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 10:00 до 22:00", - добавили в "Укрэнерго".
Напомним, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Добавим, что еще в июне этого года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ возобновила масштабные атаки по энергетической инфраструктуре Украины.
Он отмечал, что пока угроз отключений света нет, но ситуация может измениться.
Галущенко напомнил, в течение прошлого года было 33 удара по энергетике Украины, "это тысячи ракет, десятки тысяч дронов".
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