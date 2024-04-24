ua en ru
Ср, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Споживання продовжує зростати, в енергосистемі дефіцит: яка ситуація зі світлом

Середа 24 квітня 2024 11:40
UA EN RU
Споживання продовжує зростати, в енергосистемі дефіцит: яка ситуація зі світлом Фото: в "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні зранку, 24 квітня, рівень споживання вищий, ніж у той самий період вчора. Дефіцит в енергосистемі зберігатиметься протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Сьогодні о 09:30 споживання на 10% перевищує вчорашній рівень в цей же час. Водночас протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії", - пише "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок масованих ударів наразі електростанції не можуть виробляти достатньо електроенергії, аби покрити всі потреби українців.

Водночас вчора, 23 квітня, вечірній максимум був на 3,5% нижчим, ніж 22 квітня через застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості з 18:00 до 22:00.

Обмеження

Обмеження споживання діятимуть в Харківській області протягом доби. Зокрема обмежено споживання для промисловості у Кривому розі.

У тому ж числі, вже третій день поспіль "Укренерго" залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", - додає "Укренерго".

Протиповітряна оборона

Протягом останніх тижнів ворог посилив масовані удари проти України, через що питання з енергопостачанням, а також посиленням протиповітряної оборони стали гострішими. Ці питання обговорювались під час ініційованого президентом Володимиром Зеленським засідання Ради Україна-НАТО.

Підбиваючи підсумки засідання, генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що партнери України погодились посилити протиповітряну оборону країни, а анонси щодо цього варто очікувати вже найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго
NEWS
Мінус тисячі кубометрів палива. У Смоленській області атаковані дві нафтобази, - джерела
Мінус тисячі кубометрів палива. У Смоленській області атаковані дві нафтобази, - джерела
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме