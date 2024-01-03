Споживання електроенергії в Україні зростає через похолодання та закінчення свят

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

За даними прес-служби, 2 січня добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 13,8% вищим, ніж у вівторок, 26 грудня.

Сьогодні, 3 січня, рівень споживання станом на 10:00 на 14% вищий за відповідний показник о 10:00 вчора, 2 січня.

"Таке різке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на енергосистему. Для покриття споживання, яке стрімко зростає, потрібно швидко ввести в роботу щонайменше 6 енергоблоків. Для електростанцій, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, це дуже різке збільшення навантаження, яке може призвести до технологічних порушень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, для того, щоб допомогти енергосистемі працювати у цей складний період, достатньо перенести використання енергоємних приладів з вечірніх годин максимального навантаження 16:00-19:00 на ніч або ранок.

Водночас наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів, додали в "Укренерго".

Прогноз на зиму

За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас із урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже три четверті (74%) українців готуються до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Водночас очікують, що ситуація буде кращою, ніж минулого року.