ua en ru
Ср, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Споживання електроенергії в Україні зростає через похолодання та закінчення свят

Україна, Середа 03 січня 2024 11:56
UA EN RU
Споживання електроенергії в Україні зростає через похолодання та закінчення свят Фото: Споживання електроенергії в Україні зросло на початку 2024 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживання електроенергії в Україні поступово зростає. Причини - закінчення свят, початок робочого тижня та похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

За даними прес-служби, 2 січня добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 13,8% вищим, ніж у вівторок, 26 грудня.

Сьогодні, 3 січня, рівень споживання станом на 10:00 на 14% вищий за відповідний показник о 10:00 вчора, 2 січня.

"Таке різке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на енергосистему. Для покриття споживання, яке стрімко зростає, потрібно швидко ввести в роботу щонайменше 6 енергоблоків. Для електростанцій, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, це дуже різке збільшення навантаження, яке може призвести до технологічних порушень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, для того, щоб допомогти енергосистемі працювати у цей складний період, достатньо перенести використання енергоємних приладів з вечірніх годин максимального навантаження 16:00-19:00 на ніч або ранок.

Водночас наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів, додали в "Укренерго".

Прогноз на зиму

За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас із урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже три четверті (74%) українців готуються до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Водночас очікують, що ситуація буде кращою, ніж минулого року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго відключеня світла
NEWS
ЗСУ просунулися в районі Вербового, росіяни покинули деякі позиції, - Генштаб
ЗСУ просунулися в районі Вербового, росіяни покинули деякі позиції, - Генштаб
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році