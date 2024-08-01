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Споживання електроенергії в Україні стабілізувалося: чи планують на сьогодні відключення

Україна, Четвер 01 серпня 2024 11:16
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Споживання електроенергії в Україні стабілізувалося: чи планують на сьогодні відключення Фото: відключень світла 1 серпня не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживання електроенергії в Україні стабілізувалось на одному рівні. Відключення світла сьогодні не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Вчора, 31 липня, добовий максимум був таким самим, що й позавчора, 30 липня. Сьогодні, 1 серпня, на 9:30 споживання також відповідає позначці вчорашнього ранку", - йдеться в повідомленні.

Але, як зазначили в компанії, енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

"За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години - з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій", - пояснили в "Укренерго".

Споживання електроенергії в Україні стабілізувалося: чи планують на сьогодні відключення

Нагадаємо, з 30 серпня "Укренерго" не застосовувало графіків відключень світла взагалі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в енергетиці України покращилася останнім часом через те, що вийшли з ремонту два блоки АЕС та впала температура повітря.

Відключення світла найближчим часом будуть, але мінімальні, прогнозують опитані РБК-Україна експерти. Але це прогноз на той випадок, якщо не буде подальших втрат від ударів з боку Москви.

Як завив президент Володимир Зеленський, Україна вже працює над тим, щоб енергетична інфраструктура країни була убезпечена від майбутніх ракетних ударів

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Укренерго Відключеня світла
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