Потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось: планируют ли на сегодня отключения

Потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось на одном уровне. Отключения света сегодня не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

"Вчера, 31 июля, суточный максимум был таким же, что и позавчера, 30 июля. Сегодня, 1 августа, на 9:30 потребление также соответствует отметке вчерашнего утра", - говорится в сообщении.

Но, как отметили в компании, энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

"По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций", - пояснили в "Укрэнерго".

Напомним, с 30 августа "Укрэнерго" не применяло графиков отключений света вообще.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация в энергетике Украины улучшилась в последнее время из-за того, что вышли из ремонта два блока АЭС и упала температура воздуха.

Отключения света в ближайшее время будут, но минимальны, прогнозируют опрошенные РБК-Украина эксперты. Но это прогноз на случай, если не будет дальнейших потерь от ударов со стороны Москвы.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина уже работает над тем, чтобы энергетическая инфраструктура страны была обезопасена от будущих ракетных ударов.