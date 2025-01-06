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Споживання електроенергії суттєво зросло: "Укренерго" назвало причину

Фото: в Україні зросло споживання електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку робочого тижня споживання електроенергії в Україні зросло. Це пояснюється зниженням температури у більшості регіонів, порівняно з кінцем минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Споживання електроенергії, станом на 9:30, було на 5,6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 січня", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, у неділю, 5 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього вихідного дня – у суботу, 4 січня.

Водночас, як зазначили в компанії, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам.

На 6 січня "Укренерго" не встановлювало графіки відключень світла в Україні. "Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Укренерго", зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після 13 масованих ракетно-дронових атак росіян протягом минулого року. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Нагадаємо, 3 січня в "Укренерго" заявили, що в Україні очікується суттєве похолодання, що збільшить споживання електроенергії. Щоб уникнути перевантаження енергосистеми, українців закликали економити електроенергію.

Як заявили у МВФ, енергетична ситуація цієї зими в Україні буде дуже складною. Дефіцит електроенергії та відключення електроенергії критично залежатимуть від масштабів подальших російських атак і суворості зимового періоду.

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УкренергоГрафіки відключення світла