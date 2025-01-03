Українців закликали економити електроенергію через похолодання: рекомендації "Укренерго"

В Україні очікується суттєве похолодання, що збільшить споживання електроенергії. Щоб уникнути перевантаження енергосистеми, українцям нагадали про правила економії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

У зв’язку з прогнозованим похолоданням українська енергосистема може відчути підвищене навантаження. На фоні цього компанія закликала українців ощадливо користуватися електроенергією, щоб уникнути можливих дефіцитів.

"Українська енергосистема досі відновлюється після 13 масованих ворожих атак упродовж минулого року. А рівень енергоспоживання у морозну погоду - завжди суттєво зростає", - пояснили в "Укренерго".

В компанії пояснили, що для уникнення проблеми дефіциту електроенергії потрібно дотримуватись простих рекомендацій:

Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у ранкові та вечірні години пікового споживання - це знизить навантаження на енергосистему, допоможе збалансувати можливості генерації та споживання електроенергії без застосування заходів обмеження.

Вимикайте зайве освітлення вдома і на роботі - це не лише знизить загальний рівень енергоспоживання в країні, а й заощадить ваші кошти.

Вимикайте з мережі техніку, якою не користуєтесь. Навіть "в режимі очікування" побутові прилади споживають значний обсяг електроенергії.

Кип’ятіть в електрочайнику лише ту кількість води, яка вам потрібна. Так буде швидше, економніше і корисніше, адже споживання багаторазово прокип’яченої води - не рекомендоване медиками.

За можливості, користуйтесь потужними електроприладами в години найменшого споживання. Зараз - це нічний час, після 23:00.

Не тримайте електричні пристрої на зарядці довше, ніж необхідно для повного заряду акумулятора. Це буде корисно самим приладам і зменшить рівень вашого енергоспоживання.

Використовуйте енергоощадливі LED-лампи. Вони споживають в рази менше електроенергії, порівняно з лампами розжарювання.

"Ощадливе споживання електроенергії - це не лише корисно для енергосистеми загалом, а й вигідно для кожного споживача особисто" - підсумували в "Укренерго".