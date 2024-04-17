Споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає, - "Укренерго"

Споживання електроенергії в Україні через похолодання стрімко зростає. Вранці 17 квітня його рівень на 6,5% більше аналогічного вчорашнього показника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Для того щоб покрити таке зростання, потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає - теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, вчора добовий максимум споживання був близько 21:00. Він майже на 2% перевищив максимальне споживання понеділка 15 квітня.
"З 19:00 до 22:00 години Диспетчерський центр «Укренерго» закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", - зазначили в прес-службі.
За даними прес-служби, на теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. Роботі сонячних електростанцій перешкоджає щільна хмарність в усіх регіонах. На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія.
У вівторок, 16 квітня, в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії - був наявний дефіцит. Для підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" з 20:00 до 22:00 залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії загальним обсягом 400 МВТ*год.
Як повідомляло РБК-Україна, дефіцит електроенергії в Україні зберігатиметься через великі пошкодження після останніх російських ударів. Це з великою ймовірністю може призвести до відключень і в літній період. Влітку генерації не вистачатиме, оскільки атомні блоки потрібно буде виводити в ремонт, а залишку теплової генерації для заміщення потужностей не вистачить.
Крім того, 11 квітня була знищена Трипільська ТЕС, через що система втратила частину потужності. Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.
Нагадаємо, у середу, 17 квітня, майже по всій Україні очікуються дощі. Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4-9°, вдень 8-13°.