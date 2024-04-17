Споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає, - "Укренерго"

"Для того щоб покрити таке зростання, потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає - теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, вчора добовий максимум споживання був близько 21:00. Він майже на 2% перевищив максимальне споживання понеділка 15 квітня.

"З 19:00 до 22:00 години Диспетчерський центр «Укренерго» закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", - зазначили в прес-службі.

Виробництво

За даними прес-служби, на теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. Роботі сонячних електростанцій перешкоджає щільна хмарність в усіх регіонах. На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія.

Аварійна допомога

У вівторок, 16 квітня, в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії - був наявний дефіцит. Для підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" з 20:00 до 22:00 залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії загальним обсягом 400 МВТ*год.