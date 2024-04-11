Чи чекати відключень світла ввечері через руйнування Трипільської ТЕС: відповідь "Укренерго"

Через Трипільську ТЕС система втратила частину потужності. Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.

"Втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, позитивно не позначиться на енергобалансі країни. Це означає, що в пікові години доби у нас буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання", - зазначили у компанії.

На даний момент працюють сонячні електростанції, в системі профіциту є невеликий експорт. На вечірній максимум - з 19.00 до 22.00 - можливий незначний дефіцит електроенергії.

"Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає. На українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському. Відповідно доведеться брати аварійну допомогу, якщо сусіди зможуть нам її надати", - заявили в "Укренерго".

У разі потреби обмежень споживання у компанії обіцяють повідомити заздалегідь. "Поки що спробуємо пройти вечір без них", - сказали в "Укренерго".

Ситуація у Харкові

У компанії також зазначили, що найскладніша ситуація з енергозабезпеченням - у Харкові. "Ситуація найскладніша саме там. Знов уражені енергооб'єкти у регіоні, зараз намагаються заживити критичну інфраструктуру та дати більше потужності для заживлення міста та області", - зазначили в "Укренерго"

Ситуацію у Харкові в компанії називають "непередбачуваною" з точки зору того, що росіяни не залишають спроб відрізати місто від енергосистеми. "Тому прогнози, коли все буде відремонтовано давати важко - це залежить від наступних атак та їх наслідків", - зазначили у прес-службі "Укренерго".