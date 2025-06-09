Споживачі навіть не помітять. Чому відключення зв'язку під час атак не така вже й погана ідея

Відключення мобільного зв'язку під час російських атак є не поганою ідеєю, але лише на тих ділянках, де пролітають ракети. До того ж основна кількість споживачів взагалі цього не помітить.

"Вимикати весь мобільний зв'язок і весь мобільний інтернет може і немає сенсу. Але там, де йде крилата ракета, оператори можуть відключати станції. Там виходить, що зараз росіяни намагаються різними способами покращити свої навігаційні можливості "Шахедів", щоб вони отримали якесь більше влучання", - сказав Криволап.

За його словами, росіяни намагалися це зробити за допомогою постановки великої кількості антен "Комета" для зв'язку з супутником.

"Ми на завод в Чебоксарах, де виробляють ці ракети, "завітали з візитом", судячи з всього досить ефективно. Попри те, що на "Шахедах" було 4-8 антен, зараз 16 антен. Це суттєво не покращує і росіяни пішли в пошуку варіанту, коли використовуючи вежі супутникового зв'язку, отримуючи від них сигнали, вони намагаються покращити свої навігаційні спроможності", - розповів експерт.

Він зазначив, що якщо вимикати весь мобільний зв'язок, "воно має сенс, але дійсно в якихось екстремальних ситуаціях зв'язок потрібен".

"Скоординувати маршрут ракети з відключенням засобів зв'язку, ракета пролітає лічені хвилини, основна кількість споживачів взагалі цього не помітить. Тим більше, якщо в тебе є стаціонарний інтернет, то ти не будеш відключений, ти будеш в мережі. Не буде саме мобільного зв'язку на окремих ділянках, де будуть проходити ракети. Це не найгірший варіант, це можна пережити. Тому я за те, щоб таке використовувати, але не глобальне відключення інтернету, а в тих районах де є небезпека треба відключати", - вважає Криволап.