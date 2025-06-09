Потребители даже не заметят. Почему отключение связи во время атак не такая уж и плохая идея

Отключение мобильной связи во время российских атак - не плохая идея, но только на тех участках, где пролетают ракеты. К тому же основное количество потребителей вообще этого не заметит.

"Выключать всю мобильную связь и весь мобильный интернет может и нет смысла. Но там, где идет крылатая ракета, операторы могут отключать станции. Там получается, что сейчас россияне пытаются разными способами улучшить свои навигационные возможности "Шахедов", чтобы они получили какое-то большее попадание", - сказал Криволап.

По его словам, россияне пытались это сделать с помощью постановки большого количества антенн "Комета" для связи со спутником.

"Мы на завод в Чебоксарах, где производят эти ракеты, "посетили с визитом", судя по всему достаточно эффективно. Несмотря на то, что на "Шахедах" было 4-8 антенн, сейчас 16 антенн. Это существенно не улучшает и россияне пошли в поиске варианта, когда используя башни спутниковой связи, получая от них сигналы, они пытаются улучшить свои навигационные способности", - рассказал эксперт.

Он отметил, что если выключать всю мобильную связь, "оно имеет смысл, но действительно в каких-то экстремальных ситуациях связь нужна".

"Скоординировать маршрут ракеты с отключением средств связи, ракета пролетает считанные минуты, основное количество потребителей вообще этого не заметит. Тем более, если у тебя есть стационарный интернет, то ты не будешь отключен, ты будешь в сети. Не будет именно мобильной связи на отдельных участках, где будут проходить ракеты. Это не самый худший вариант, это можно пережить. Поэтому я за то, чтобы такое использовать, но не глобальное отключение интернета, а в тех районах где есть опасность надо отключать", - считает Криволап.