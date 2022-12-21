Споживачі електроенергії виграють від добудови "зелених" електростанцій, - експерт

Народні депутати мають проголосувати за законопроект, який дає можливість іноземним інвесторам можливість добудувати зелені електростанції, щоб зменшити дефіцит електроенергії та забезпечити нею споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного експерта групи з розвитку відновлюваної електроенергетики Міністерства енергетики Владислава Максакова.
"Цей законопроект актуальний і вигідний для усіх. Як для держави, так і для виробників, і споживачів. Наразі в енергосистемі спостерігається дефіцит електроенергії, нові генеруючі потужності можуть його зменшити", - заявив Максаков.
За його словами, пропонований розмір зеленого тарифу для таких проєктів, які потрібно добудувати, є нижчим за ринкову ціну на електроенергію в Україні.
"Тобто будуть відсутні будь-які витрати для споживачів та держави", - сказав експерт.
Він також пояснив, що на різницях в ціні зможе більше заробляти кошти держпідприємство "Гарантований покупець", яке займається продажем зеленої електроенергії на ринку.
При цьому представник Міненерго повідомив, що відповідний законопроєкт поки що знаходиться на розгляді в Комітеті з питань енергетики та житлово-комунального господарства Верховної Ради.
Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація, яка має великий потенціал саме взимку, може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.
За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.
Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Дніпропетровській області запровадили оновлені графіки стабілізаційних відключень.
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