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Потребители электроэнергии выиграют от достройки "зеленых" электростанций, - эксперт

Фото: потребители электроэнергии выиграют от достройки "зеленых" электростанций (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Народные депутаты должны проголосовать за законопроект, позволяющий иностранным инвесторам достроить зеленые электростанции, чтобы уменьшить дефицит электроэнергии и обеспечить ею потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного эксперта группы по развитию возобновляемой электроэнергетики Министерства энергетики Владислава Максакова.

"Этот законопроект актуален и выгоден для всех. Как для государства, так и для производителей, и потребителей. Сейчас в энергосистеме наблюдается дефицит электроэнергии, новые генерирующие мощности могут его снизить", - заявил Максаков.

По его словам, предлагаемый размер зеленого тарифа для таких проектов, которые нужно достроить, ниже рыночной цены на электроэнергию в Украине.

"То есть будут отсутствовать какие-либо расходы для потребителей и государства", - сказал эксперт.

Он также пояснил, что на разницах в цене сможет больше зарабатывать средства госпредприятие "Гарантированный покупатель", занимающееся продажей зеленой электроэнергии на рынке.

При этом представитель Минэнерго сообщил, что соответствующий законопроект пока находится на рассмотрении в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Верховной Рады.

Напомним, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация, имеющая большой потенциал именно зимой, может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Днепропетровской области ввели обновленные графики стабилизационных отключений .

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