Споюють і тиснуть підписати контракт: рух "АТЕШ" про вербування в армію РФ у Донецьку

Агент партизанського руху, який, за твердженням організації, працює у штабі угруповання військ "Дніпро", повідомив, що людей у стані сильного сп'яніння доставляють до військкоматів, де на них чинять тиск із метою змусити підписати контракт із російською армією.

За даними руху, перші такі "добровольці" вже опинилися у складі російських підрозділів, які воюють проти України.

Зокрема, партизани заявляють про їхню появу у 328-му гвардійському десантно-штурмовому полку на Запорізькому напрямку та 77-му окремому мотострілецькому полку в Донецькій області.

За твердженням "АТЕШ", нових військовослужбовців використовують для поповнення втрат у підрозділах, які російське командування продовжує залучати до штурмових дій.

Водночас "АТЕШ" стверджує, що дедалі більше даних свідчить про підготовку російської влади до масштабної мобілізації у вересні. За оцінкою руху, йтися може про призов до 600 тисяч людей.

Партизанський рух також закликав співробітників російських військкоматів та адміністрацій передавати йому інформацію про мобілізаційні заходи.