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Споюють і тиснуть підписати контракт: рух "АТЕШ" про вербування в армію РФ у Донецьку

08:18 28.08.2026 Пт
2 хв
Як Росія шукає нових штурмовиків у барах Донецька?
aimg Пилип Бойко
Фото: мобілізовані у РФ (Getty Images)

Російські вербувальники в окупованому Донецьку нібито почали використовувати нову схему набору чоловіків до армії РФ. За даними партизанського руху, потенційних контрактників шукають, зокрема, у барах та на вулицях, після чого людей у стані сильного сп'яніння доставляють до військкоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ".

Агент партизанського руху, який, за твердженням організації, працює у штабі угруповання військ "Дніпро", повідомив, що людей у стані сильного сп'яніння доставляють до військкоматів, де на них чинять тиск із метою змусити підписати контракт із російською армією.

За даними руху, перші такі "добровольці" вже опинилися у складі російських підрозділів, які воюють проти України.

Зокрема, партизани заявляють про їхню появу у 328-му гвардійському десантно-штурмовому полку на Запорізькому напрямку та 77-му окремому мотострілецькому полку в Донецькій області.

За твердженням "АТЕШ", нових військовослужбовців використовують для поповнення втрат у підрозділах, які російське командування продовжує залучати до штурмових дій.

Водночас "АТЕШ" стверджує, що дедалі більше даних свідчить про підготовку російської влади до масштабної мобілізації у вересні. За оцінкою руху, йтися може про призов до 600 тисяч людей.

Партизанський рух також закликав співробітників російських військкоматів та адміністрацій передавати йому інформацію про мобілізаційні заходи.

Контекст новини

У РФ дійсно посилилась прихована мобілізація. Днями ми писали, що чоловіків призовного віку почали "випадково" знімати з міжнародних рейсів.

На тлі побоювань, що восени після виборів диктатор Путін оголосить повноцінну мобілізацію, за останні кілька днів 40 тисяч осіб виїхали з Росії до Грузії. На переході Верхній Ларс спостерігається "аншлаг" з російських чоловіків.

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Мобілізація в Росії