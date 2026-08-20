У РФ "випадково" знімають з рейсів чоловіків мобілізаційного віку

На території Росії з'явився прихований механізм обмеження виїзду за кордон для чоловіків мобілізаційного віку. Офіційно жодних заборон не існує, однак на практиці ситуація виглядає інакше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух " АТЕШ ".

"Доки влада стверджує, що жодної мобілізації у планах немає, на прикордонних переходах уже діють негласні інструкції", - ідеться у повідомленні партизанів.

За інформацією джерел руху серед працівників прикордонних служб й аеропортів Москви, Санкт-Петербурга та Єкатеринбурга, чоловіків мобілізаційного віку відправляють на додаткові перевірки. Через це люди просто не встигають на свої рейси - навіть якщо з документами все гаразд і жодних офіційних заборон немає.

На кого розповсюджується негласна заборона

За інформацією "АТЕШ", російським прикордонникам надійшла вказівка знімати з рейсів лише певний відсоток тих, хто намагається виїхати з країни.

Причина, на яку вказують партизани, - побоювання влади спровокувати хвилю паніки серед населення. Тому в Кремлі прагнуть уникнути будь-якого офіційного розголосу цієї практики.

Як це виглядає на практиці

Працівники аеропортів, за даними руху, просто тягнуть час під стандартними приводами: розпитують про цілі візиту, оглядають особисті речі або довго звіряють квитки.

Людину відводять убік і тримають нібито для перевірки по базах даних. Після закриття посадки на рейс паспорт повертають, а самого пасажира відправляють додому - без жодних офіційних документів чи пояснень причин затримки.