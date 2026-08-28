Спаивают и заставляют подписать контракт: партизаны "АТЕШ" о вербовке в армию РФ в Донецке

Агент партизанского движения, который, по утверждению организации, работает в штабе группировки войск "Днепр", сообщил, что людей в состоянии сильного опьянения доставляют в военкоматы, где на них оказывают давление с целью заставить подписать контракт с российской армией.

По данным движения, первые такие "добровольцы" уже оказались в составе российских подразделений, воюющих против Украины.

В частности, партизаны заявляют об их появлении в 328 гвардейском десантно-штурмовом полку на Запорожском направлении и 77 отдельном мотострелковом полку в Донецкой области.

По утверждению "АТЕШ", новых военнослужащих используют для пополнения потерь в подразделениях, которые российское командование продолжает привлекать к штурмовым действиям.

В то же время "АТЕШ" утверждает, что все большее количество данных свидетельствует о подготовке российских властей к масштабной мобилизации в сентябре. По оценке движения, речь может идти о призыве до 600 тысяч человек.

Партизанское движение также призвало сотрудников российских военкоматов и администраций передавать ему информацию о мобилизационных мерах.