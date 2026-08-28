RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Спаивают и заставляют подписать контракт: партизаны "АТЕШ" о вербовке в армию РФ в Донецке

08:18 28.08.2026 Пт
2 мин
Как Россия ищет новых штурмовиков в барах Донецка?
aimg Филипп Бойко
Фото: мобилизованные в РФ (Getty Images)

Российские вербовщики в оккупированном Донецке вроде бы начали использовать новую схему набора мужчин в армию РФ. По данным партизанского движения, потенциальных контрактников ищут, в частности, в барах и на улицах, после чего людей в состоянии сильного опьянения доставляют в военкоматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ ".

Агент партизанского движения, который, по утверждению организации, работает в штабе группировки войск "Днепр", сообщил, что людей в состоянии сильного опьянения доставляют в военкоматы, где на них оказывают давление с целью заставить подписать контракт с российской армией.

По данным движения, первые такие "добровольцы" уже оказались в составе российских подразделений, воюющих против Украины.

В частности, партизаны заявляют об их появлении в 328 гвардейском десантно-штурмовом полку на Запорожском направлении и 77 отдельном мотострелковом полку в Донецкой области.

По утверждению "АТЕШ", новых военнослужащих используют для пополнения потерь в подразделениях, которые российское командование продолжает привлекать к штурмовым действиям.

В то же время "АТЕШ" утверждает, что все большее количество данных свидетельствует о подготовке российских властей к масштабной мобилизации в сентябре. По оценке движения, речь может идти о призыве до 600 тысяч человек.

Партизанское движение также призвало сотрудников российских военкоматов и администраций передавать ему информацию о мобилизационных мерах.

Контекст новости

В РФ действительно усилилась скрытая мобилизация. На днях мы писали, что мужчин призывного возраста начали "случайно" снимать с международных рейсов.

На фоне опасений, что осенью после выборов диктатор Путин объявит полноценную мобилизацию, за последние несколько дней 40 тысяч человек уехали из России в Грузию. На переходе Верхний Ларс наблюдается "аншлаг" из русских мужчин.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Мобилизация в России