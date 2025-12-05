ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Від сільського хлопця до феномену. Поплавський презентував авторську книгу

Україна, П'ятниця 05 грудня 2025 12:22
Від сільського хлопця до феномену. Поплавський презентував авторську книгу Фото: ректор Київського університету культури Михайло Поплавський (instagram.com)
Автор: Юлія Бойко

Ректор Київського університету культури презентував книгу "Університети" Михайла Поплавського". Захід відбувся в навчальному закладі.

Як пише РБК-Україна, про подію Поплавський повідомив на своїй сторінці в Іnstagram.

Презентацію відвідали студенти та викладачі, після чого автор провів автограф-сесію та подарував присутнім нову книгу.

"Університети" - це розповідь, у якій кожен епізод із життя Поплавського стає підґрунтям для роздумів про те, як пережиті події формували його характер, цінності та життєвий шлях. Минуле в цій історії не просто згадується - воно осмислюється та перетворюється на важливі авторські висновки.

В анотації зазначено, що книга є щирою сповіддю людини, яка пройшла шлях від сільського хлопця з Мечиславки до «співаючого ректора» та успішного лідера української освітньої індустрії. Читач дізнається про дитячі пригоди, дідову науку, юність у столиці, перші кроки в культурно-освітній сфері, становлення творчої особистості та народження феномену Поплавського – ректора, мецената, артиста, бізнесмена, політика, медійника та наставника для тисяч студентів.

"Це книга про поразки і перемоги, творчі рішення й управлінські баталії, PR-технології та масштабні національні проєкти, які об’єднували країну під гаслом: "Тримаймо разом українську хвилю!". Кожен розділ - окремий "університет" життя. Вдячний долі, що подарувала мені такий тернистий, складний і дуже яскравий шлях. Я отримав від життя більше, ніж мріяв", - зазначив Михайло Поплавський під час презентації.

Автор наголосив, що видання навчає стратегічно мислити, втілювати ідеї, пам’ятати своє коріння та пишатися українською ідентичністю. У книзі зібрано рецепти успіху в бізнесі, секрети створення бренду, родинні історії та сучасний погляд на світ медіа й соціальних мереж.

Поплавський також підкреслив, що найуспішнішим проєктом його життя є Київський національний університет культури і мистецтв.

"Учитель сильний своїми учнями. Вірю, що вони продовжать національні проєкти і популяризуватимуть усе українське. Велике бачення нічого не варте без великих людей. Сподіваюсь, що книга "УНІВЕРСИТЕТИ" МИХАЙЛА ПОПЛАВСЬКОГО", яка надовго переживе свого засновника, стане орієнтиром у складних життєвих ситуаціях і для студентів, і для майбутнього ректора творчого, богемного Університету культури", - зазначив він.

