Главная » Жизнь » Общество

От сельского парня к феномену. Поплавский презентовал авторскую книгу

Украина, Пятница 05 декабря 2025 12:22
UA EN RU
Фото: ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский (instagram.com)
Автор: Юлия Бойко

Ректор Киевского университета культуры презентовал книгу "Университеты" Михаила Поплавского". Мероприятие состоялось в учебном заведении.

Как пишет РБК-Украина, о событии Поплавский сообщил на своей странице в Іnstagram.

Презентацию посетили студенты и преподаватели, после чего автор провел автограф-сессию и подарил присутствующим новую книгу.

От сельского парня к феномену. Поплавский презентовал авторскую книгу

"Университеты" - это рассказ, в котором каждый эпизод из жизни Поплавского становится основой для размышлений о том, как пережитые события формировали его характер, ценности и жизненный путь. Прошлое в этой истории не просто вспоминается - оно осмысливается и превращается в важные авторские выводы.

В аннотации указано, что книга является искренней исповедью человека, который прошел путь от сельского парня из Мечиславки до "поющего ректора" и успешного лидера украинской образовательной индустрии. Читатель узнает о детских приключениях, дедову науку, юность в столице, первые шаги в культурно-образовательной сфере, становление творческой личности и рождения феномена Поплавского - ректора, мецената, артиста, бизнесмена, политика, медийщика и наставника для тысяч студентов.

От сельского парня к феномену. Поплавский презентовал авторскую книгу

"Это книга о поражениях и победах, творческих решениях и управленческих баталиях, PR-технологиях и масштабных национальных проектах, которые объединяли страну под лозунгом: "Держим вместе украинскую волну!". Каждый раздел - отдельный "университет" жизни. Благодарен судьбе, подарившей мне такой тернистый, сложный и очень яркий путь. Я получил от жизни больше, чем мечтал", - отметил Михаил Поплавский во время презентации.

От сельского парня к феномену. Поплавский презентовал авторскую книгу

Автор подчеркнул, что издание учит стратегически мыслить, воплощать идеи, помнить свои корни и гордиться украинской идентичностью. В книге собраны рецепты успеха в бизнесе, секреты создания бренда, семейные истории и современный взгляд на мир медиа и социальных сетей.

От сельского парня к феномену. Поплавский презентовал авторскую книгу

Поплавский также подчеркнул, что самым успешным проектом его жизни является Киевский национальный университет культуры и искусств.

"Учитель силен своими учениками. Верю, что они продолжат национальные проекты и будут популяризировать все украинское. Большое видение ничего не стоит без великих людей. Надеюсь, что книга "УНИВЕРСИТЕТЫ" МИХАИЛА ПОПЛАВСКОГО", которая надолго переживет своего основателя, станет ориентиром в сложных жизненных ситуациях и для студентов, и для будущего ректора творческого, богемного Университета культуры", - отметил он.

От сельского парня к феномену. Поплавский презентовал авторскую книгу

Михаил Поплавский
