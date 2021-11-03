UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Способствуют киберпреступности: США добавили в черный список четыре компании

Автор: Сергей Пышкин

В Соединенных Штатах Америки добавили в "черный" список четыре иностранные компании, которые способствовали хакерским атакам и шпионской деятельности. Среди них есть компания из России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли США.

Отмечается, что компании создавали и продавали программы, которые затем использовали во время хакерских атак и шпионской деятельности.

Компания Positive Technologies из России и Computer Security Initiative Consultancy PTE из Сингапура - попали в список из-за того, что торговали киберинструментами, которые, в свою очередь, используются во время получения несанкционированного доступа к информационным системам во всем мире.

В то же время две компании NSO Group и Candiru из Израиля были обвинены в разработке и распространении шпионского программного обеспечения иностранным правительствам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКибератака