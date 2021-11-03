Способствуют киберпреступности: США добавили в черный список четыре компании

Отмечается, что компании создавали и продавали программы, которые затем использовали во время хакерских атак и шпионской деятельности.

Компания Positive Technologies из России и Computer Security Initiative Consultancy PTE из Сингапура - попали в список из-за того, что торговали киберинструментами, которые, в свою очередь, используются во время получения несанкционированного доступа к информационным системам во всем мире.

В то же время две компании NSO Group и Candiru из Израиля были обвинены в разработке и распространении шпионского программного обеспечения иностранным правительствам.