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Сприяють кіберзлочинності: США додали до "чорного" списку чотири компанії

Автор: Сергій Пишкін

У Сполучених Штатах Америки додали до "чорного" списку чотири іноземні компанії, які сприяли хакерським атакам й шпигунській діяльності. Серед них є компанія з Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства торгівлі США.

Зазначається, що компанії створювали й продавали програми, які потім використовували під час хакерських атак й шпигунській діяльності.

Компанія Positive Technologies з Росії і Computer Security Initiative Consultancy PTE з Сінгапуру - потрапили до списку через те, що торгували кіберінструментами, які, своєю чергою, використовуються під час отримання несанкціонованого доступу до інформаційних систем у всьому світі.

Водночас дві компанії NSO Group та Candiru з Ізраїлю були звинувачені у розробці й поширенні шпигунського програмного забезпечення іноземним урядам.

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Сполучені Штати АмерикиКібератака