Сприяють кіберзлочинності: США додали до "чорного" списку чотири компанії

Зазначається, що компанії створювали й продавали програми, які потім використовували під час хакерських атак й шпигунській діяльності.

Компанія Positive Technologies з Росії і Computer Security Initiative Consultancy PTE з Сінгапуру - потрапили до списку через те, що торгували кіберінструментами, які, своєю чергою, використовуються під час отримання несанкціонованого доступу до інформаційних систем у всьому світі.

Водночас дві компанії NSO Group та Candiru з Ізраїлю були звинувачені у розробці й поширенні шпигунського програмного забезпечення іноземним урядам.