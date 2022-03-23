Может способствовать переговорам: Зеленский попросил США не вводить санкции против Абрамовича, - WSJ

Во время телефонного разговора Зеленский попросил Байдена повременить с санкциями против Абрамовича, который может стать важным посредником в переговорах с Российской Федерацией по миру.

В целом Байден консультировался с лидером Украины касаемо санкций, в том числе и ограничений против самого олигарха.

"Для переговоров и на пользу их успеха нет смысла комментировать ни сам процесс, ни участие в нем Абрамовича. Как уже говорилось ранее, на основании просьб, в том числе от еврейских организаций в Украине, он делает все возможное, чтобы поддержать усилия, направленные на скорейшее восстановление мира", - заявил представитель олигарха.