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Может способствовать переговорам: Зеленский попросил США не вводить санкции против Абрамовича, - WSJ

Фото: российский олигарх Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Сергей Пышкин

Еще в начале марта чиновники Министерства финансов США разработали ряд санкций против российского олигарха Романа Абрамовича. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Белого дома Джо Байдена не вводить эти ограничения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Во время телефонного разговора Зеленский попросил Байдена повременить с санкциями против Абрамовича, который может стать важным посредником в переговорах с Российской Федерацией по миру.

В целом Байден консультировался с лидером Украины касаемо санкций, в том числе и ограничений против самого олигарха.

"Для переговоров и на пользу их успеха нет смысла комментировать ни сам процесс, ни участие в нем Абрамовича. Как уже говорилось ранее, на основании просьб, в том числе от еврейских организаций в Украине, он делает все возможное, чтобы поддержать усилия, направленные на скорейшее восстановление мира", - заявил представитель олигарха.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Абрамович "спрятал" свою яхту Турции.

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