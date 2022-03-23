Може сприяти переговорам: Зеленський попросив США не вводити санкції проти Абрамовича, - WSJ

Під час телефонної розмови Зеленський попросив Байдена почекати з санкціями проти Абрамовича, який може стати важливим посередником у переговорах з Російською Федерацією щодо миру.



Загалом Байден консультувався з лідером України щодо санкцій, у тому числі й обмежень проти самого олігарха.

"Для переговорів і на користь їхнього успіху немає сенсу коментувати ні сам процес, ні участь у ньому Абрамовича. Як уже говорилося раніше, на підставі прохань, у тому числі від єврейських організацій в Україні, він робить все можливе, щоб підтримати зусилля, спрямовані на якнайшвидше відновлення миру", - заявив представник олігарха.