Способны разлагать нефть и мазут: в Арктике обнаружили уникальные виды микроорганизмов

После роста добычи нефти рядом с побережьем Лабрадора, ученым удалось выявить высокий потенциал отдельных видов бактерий. Микроорганизмы кодируют характерные белки, в связи с чем эксперты решили посадить их в условиях с высоким содержанием нефтепродуктов.

Позже оказалось, что 5 видов бактерий, среди которых: Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania способны не только выживать в загрязненной воде, но и раскладывать дизельное топливо и сырую нефть.

Первые исследования относительно микроорганизмов являются хорошим началом для дальнейшего их изучения. Возможно, в будущем их удастся использовать для очистки загрязненных вод.