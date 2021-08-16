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Здатні розкладати нафту й мазут: в Арктиці виявили унікальні види мікроорганізмів

Автор: Сергій Пишкін

Вчені Університету Калгарі виявили нові види бактерій на території арктичного півострова Лабрадор. Мікроорганізмі відзначились тим, що здатні розкладати сиру нафту, пальне й мазут.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Американського мікробіологічного товариства (ASM).

Після зростання видобутку нафти поруч з узбережжям Лабрадору, вченим вдалося виявити високий потенціал окремих видів бактерій. Мікроорганізми кодують характерні білки, у зв’язку з чим експерти вирішили посадити їх в умовах з високим вмістом нафтопродуктів.

Пізніше виявилося, що 5 видів бактерій, серед яких: Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus і Zhongshania здатні не лише виживати в забрудненій воді, але і розкладати дизельне пальне й сиру нафту.

Перші дослідження стосовно мікроорганізмів є гарним початком для подальшого їх вивчення. Можливо, в майбутньому їх вдасться використовувати для очищення забруднених вод.

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Арктика