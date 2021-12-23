У Японії створили "смачний" телевізор: як він працює

В Японії розробили прототип екрану телевізора, який здатний імітувати харчові уподобання. Він отримав назву "Taste the TV".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як він працює

пристрій використовує карусель з 10 смакових добавок, які у комбінації створюють смак конкретної їжі;

після цього вони розпорошуються на гігієнічній плівці плоского екрана телевізора, аби глядач міг спробувати його.

"Мета полягає в тому, щоб дати людям можливість випробувати щось подібне до їжі в ресторані на іншому кінці світу, навіть залишаючись вдома", - заявив професор університету Мейдзі Хомей Міяшита.

Вчений працює з командою з 30 студентів, які створили різні пристрої для ароматизації. Наприклад, вилку, яка робить смак більш насиченим.

За словами Міяшита, в майбутньому, якщо телевізор вийде на ринок, його вартість становитиме близько 875 доларів.

Професор переконаний у тому, що подібні апарати стануть корисними й для сомельє або ж кухарів, які навчаються дистанційно. Водночас він розраховує створити платформу у якій користувачі зі всього світу зможуть завантажувати різні смаки й насолоджуватись ними.