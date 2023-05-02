Спорядження для контрнаступу. Данія виділила найбільший пакет допомоги Україні

У вівторок, 2 травня, Данія виділила найбільший пакет допомоги для Збройних сил України. Країна надасть обладнання, яке необхідне для контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Данії.

"Ми знаємо, що росіяни закріпилися на окупованих територіях України, вирили траншеї та замінували поля. Обладнання в пакеті допомоги допоможе українським танкам та бронетанковій піхоті на передовій", - сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Загалом на це буде виділено майже 250 млн доларів.

"Країна передасть транспортні засоби, техніку та боєприпаси для ППО, які зміцнять можливості України вести наступ у найближчі місяці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у березні Данія вже виділяла пакет допомоги для України. Тоді у список увійшли боєприпаси для стрілецької зброї та ракети для ППО.

Нещодавно уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, у межах якої виділить один мільярд євро.

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