Спорядження для контрнаступу. Данія виділила найбільший пакет допомоги Україні

У вівторок, 2 травня, Данія виділила найбільший пакет допомоги для Збройних сил України. Країна надасть обладнання, яке необхідне для контрнаступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Данії.
"Країна передасть транспортні засоби, техніку та боєприпаси для ППО, які зміцнять можливості України вести наступ у найближчі місяці", - йдеться у повідомленні.
Загалом на це буде виділено майже 250 млн доларів.
"Ми знаємо, що росіяни закріпилися на окупованих територіях України, вирили траншеї та замінували поля. Обладнання в пакеті допомоги допоможе українським танкам та бронетанковій піхоті на передовій", - сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.
Список допомоги, яку передає Данія:
Нагадаємо, що у березні Данія вже виділяла пакет допомоги для України. Тоді у список увійшли боєприпаси для стрілецької зброї та ракети для ППО.
Нещодавно уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, у межах якої виділить один мільярд євро.
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