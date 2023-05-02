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Спорядження для контрнаступу. Данія виділила найбільший пакет допомоги Україні

Фото: Прапор Данії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 2 травня, Данія виділила найбільший пакет допомоги для Збройних сил України. Країна надасть обладнання, яке необхідне для контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Данії.

"Країна передасть транспортні засоби, техніку та боєприпаси для ППО, які зміцнять можливості України вести наступ у найближчі місяці", - йдеться у повідомленні.

Загалом на це буде виділено майже 250 млн доларів.

"Ми знаємо, що росіяни закріпилися на окупованих територіях України, вирили траншеї та замінували поля. Обладнання в пакеті допомоги допоможе українським танкам та бронетанковій піхоті на передовій", - сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Список допомоги, яку передає Данія:

  • Броньовані ремонтно-евакуаційні та інженерні машини;
  • Машини для розмінування;
  • Кошти, виділені на закупівлю ППО;
  • 50 мільйонів євро на підтримку НАТО нелетальною технікою для України;
  • Боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf.

Нагадаємо, що у березні Данія вже виділяла пакет допомоги для України. Тоді у список увійшли боєприпаси для стрілецької зброї та ракети для ППО.

Нещодавно уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, у межах якої виділить один мільярд євро.

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