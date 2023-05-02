Снаряжение для контрнаступления. Дания выделила самый большой пакет помощи Украине

Во вторник, 2 мая, Дания выделила самый большой пакет помощи для Вооруженных сил Украины. Страна предоставит оборудование, необходимое для контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Дании.

"Мы знаем, что россияне закрепились на оккупированных территориях Украины, вырыли траншеи и заминировали поля. Оборудование в пакете помощи поможет украинским танкам и бронетанковой пехоте на передовой", - сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

В общей сложности на это будет выделено почти 250 млн долларов.

"Страна передаст транспортные средства, технику и боеприпасы для ПВО, которые укрепят возможности Украины вести наступление в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Напомним, что в марте Дания уже выделяла пакет помощи для Украины. Тогда в список вошли боеприпасы для стрелкового оружия и ракеты для ПВО.

Недавно правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в рамках которой выделит один миллиард евро.

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