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Споры по поводу СП-2 в новом правительстве Германии оставляют шансы для Украины, - посол

Автор: Анна Полисученко

Споры по поводу "Северного потока-2" в новом правительстве Германии оставляют шансы на положительное решение для Украины в этом вопросе. Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла.

Андрей Мельник сказал, что считает маловероятным запуск достроенного российского газопровода до конца зимы. Особенно учитывая, что процесс сертификации приостановлен и вряд ли закончится раньше, чем в середине 2022 года.

По его мнению, сокращение Россией объемов поставок газа не заставит ЕС отступить от процедур.

Он отметил также, что вопрос "Северного потока-2", который сознательно не включили в коалиционное соглашение между социал-демократами, "Зелеными" и Свободными демократами из-за кардинальных разногласий позиций, до сих пор остается темой споров.

"После создания коалиции противоречия в позициях этих партий снова проявляются. Партия зеленых с первых дней выступала против "Северного потока-2", считая его геополитическим проектом, ненужным с точки зрения экономики и вредным с точки зрения экологии. Социал-демократы говорят: мол, труба уже построена, мы не можем её похоронить на дне Балтийского моря. Сейчас этот спор выходит на поверхность - и это дает нам шанс", - считает Андрей Мельник.

Ранее мы писали, что США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2".

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Северный поток-2