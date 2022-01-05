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Суперечки з приводу ПП-2 в новому уряді Німеччини залишають шанси для України, - посол

Автор: Анна Полисученко

Суперечки з приводу "Північного потоку-2" в новому уряді Німеччини залишають шанси на позитивне рішення для України в цьому питанні. Таку думку висловив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла.

Андрій Мельник сказав, що вважає малоймовірним запуск добудованого російського газопроводу до кінця зими. Особливо враховуючи, що процес сертифікації призупинено і він навряд чи закінчиться раніше, ніж в середині 2022 року.

На його думку, скорочення Росією обсягів поставок газу не змусить ЄС відступити від процедур.

Він зазначив також, що питання "Північного потоку-2", яке свідомо не включили в коаліційну угоду між соціал-демократами, "Зеленими" і Вільними демократами через кардинальні розбіжності позицій, досі залишається темою суперечок.

"Після створення коаліції протиріччя в позиціях цих партій знову проявляються. Партія зелених з перших днів виступала проти "Північного потоку-2", вважаючи його геополітичним проектом, непотрібним з точки зору економіки і шкідливим з точки зору екології. Соціал-демократи кажуть: мовляв, труба вже побудована, ми не можемо її поховати на дні Балтійського моря. Зараз ця суперечка виходить на поверхню - і це дає нам шанс", - вважає Андрій Мельник.

Раніше ми писали, що США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2".

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Північний потік-2