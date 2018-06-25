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Спортсмены-пограничники привезли из Милана 5 золотых медалей

НовостиСпорт    25.06.2018 - 20:16
Фото: спортсмены-пограничники (dpsu.gov.ua)
Фото: спортсмены-пограничники (dpsu.gov.ua)

В общекомандном зачете сборная Украины среди 27 стран мира заняла третье место

Спортсмены-пограничники завоевали пять золотых медалей на Чемпионате мира по гиревому спорту среди мужчин и женщин в Милане. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Чемпионат проходил с 21 по 24 июня 2018 года, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 27 стран мира.

"По итогам соревнований младший сержант Василий Потокий в двоеборье - весовая категория 74 килограммов, прапорщик Ольга Масловец в упражнении рывок - весовая категория 75 килограммов, сержант Василий Михайлинчик в двоеборье - весовая категория 80 килограммов, а также старший прапорщик Владимир Поручиков в упражнении длинный цикл - весовая категория 87 килограммов завоевали золото и звание чемпионов мира", - сообщают в ГПСУ.

Кроме этого, главный тренер Спортивного комитета подполковник Андрей Яремус в двоеборье - весовая категория 95 килограммов также завоевал золото и звание чемпиона мира среди ветеранов.

В общекомандном зачете сборная Украины среди 27 стран мира заняла третье место.

Напомним, украинки завоевали четыре награды континентального первенства по боксу среди женщин, которое с 4 по 12 июня проходило в столице Болгарии.

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Теги публикации: Сборная Украины, Чемпионат Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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