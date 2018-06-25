Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Спортсмени-прикордонники привезли з Мілану 5 золотих медалей

НовиниСпорт    25.06.2018 - 20:16
Фото: спортсмени-прикордонники (dpsu.gov.ua)
Фото: спортсмени-прикордонники (dpsu.gov.ua)

У загальнокомандному заліку збірна України серед 27 країн світу посіла третє місце

Спортсмени-прикордонники вибороли п'ять золотих медалей на Чемпіонаті світу з гирьового спорту серед чоловіків та жінок у Мілані. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Чемпіонат проходив з 21 по 24 червня 2018 року, у змаганнях прийняли участь спортсмени з 27 країн світу.

"За підсумками змагань молодший  сержант  Василь Потокій у двоборстві - вагова категорія 74 кілограмів, прапорщик Ольга Масловець у вправі ривок - вагова категорія 75 кілограмів, сержант Василь Михайлінчик у двоборстві - вагова категорія 80 кілограмів, а також старший прапорщик Володимир Поручіков у вправі довгий цикл - вагова категорія 87 кілограмів вибороли золото та звання чемпіонів світу", - повідомляють у ДПСУ.

Крім цього, головний тренер Спортивного комітету підполковник Андрій Яремус у двоборстві - вагова категорія 95 кілограмів виборов також золото та звання чемпіону світу серед ветеранів.

У загальнокомандному заліку збірна України серед 27 країн світу посіла третє місце.

Нагадаємо, українки завоювали чотири нагороди континентальної першості з боксу серед жінок, що з 4 по 12 червня проходила у столиці Болгарії.

Збірна України втратила п'ять позицій у рейтингу ФІФА УПЛ назвала кращого гравця і тренера сезону-2017/18
Теги публікації: Збірна України, Чемпионат Украины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся