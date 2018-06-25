Спортсмени-прикордонники привезли з Мілану 5 золотих медалей

У загальнокомандному заліку збірна України серед 27 країн світу посіла третє місце

Спортсмени-прикордонники вибороли п'ять золотих медалей на Чемпіонаті світу з гирьового спорту серед чоловіків та жінок у Мілані. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Чемпіонат проходив з 21 по 24 червня 2018 року, у змаганнях прийняли участь спортсмени з 27 країн світу.

"За підсумками змагань молодший сержант Василь Потокій у двоборстві - вагова категорія 74 кілограмів, прапорщик Ольга Масловець у вправі ривок - вагова категорія 75 кілограмів, сержант Василь Михайлінчик у двоборстві - вагова категорія 80 кілограмів, а також старший прапорщик Володимир Поручіков у вправі довгий цикл - вагова категорія 87 кілограмів вибороли золото та звання чемпіонів світу", - повідомляють у ДПСУ.

Крім цього, головний тренер Спортивного комітету підполковник Андрій Яремус у двоборстві - вагова категорія 95 кілограмів виборов також золото та звання чемпіону світу серед ветеранів.

У загальнокомандному заліку збірна України серед 27 країн світу посіла третє місце.

Нагадаємо, українки завоювали чотири нагороди континентальної першості з боксу серед жінок, що з 4 по 12 червня проходила у столиці Болгарії.