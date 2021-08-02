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Белорусская спортсменка Тимановская попросила политическое убежище в Польше

Автор: Анастасия Рокитна

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская подала документы на предоставление политического убежища в Польше. Ее отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной.

Об этом заявил исполнительный директор белорусского Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин, cообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Настоящее Время".

По его словам, она сейчас находится в Токио и общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой.

"Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека - оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры", - сказал он.

Напомним, Чехия предложила приют спортсменке Тимановской.

Ранее Тихановская призвала МОК расследовать действия Беларуси в отношении спортсменов на ОИ.

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