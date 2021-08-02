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Білоруська спортсменка Тимановська попросила політичний притулок у Польщі

Автор: Анастасія Рокитна

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська подала документи на надання політичного притулку в Польщі. Її відсторонили від Олімпіади після критики керівництва збірної.

Про це заявив виконавчий директор білоруського Фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Настоящее Время".

За його словами, вона зараз знаходиться в Токіо і спілкується з Міжнародним олімпійським комітетом і з пресою.

"Вже подала заяву на надання політичного притулку в Польщі, тому вона вже в дорозі знаходиться. З нею все гаразд. Тримається добре, зрозуміло, що це стресова ситуація не тільки для спортсмена, але і людини - опинитися під таким тиском. Це молода дівчина, на яку чинили тиск дорослі досвідчені функціонери", - сказав він.

Нагадаємо, Чехія запропонувала притулок спортсменці Тимановскій.

Раньше Тіхановська закликала МОК розслідувати дії Білорусі щодо спортсменів на ОІ.

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