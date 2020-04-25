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Спортсменка-красавица: Катя Осадчая показала свое новое развлечение на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2020 - 21:12
Спортсменка-красавица: Катя Осадчая показала свое новое развлечение на карантине
Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая вдохновила сеть своим новым спортивным увлечением

Катя Осадчая, которая недавно заинтриговала поклонников подготовкой к суперфиналу шоу Голос страны-10 и показала детали своего романтического образа, на этот раз порадовала рассказом о новом хобби во время карантина. Теледива нашла для себя полезное развлечение и увлеклась игрой в бадминтон.

Украинская светская львица опубликовала в Instagram свои новые "спортивные" снимки и показала, как освоила ракетку и воланчик. Осадчая также не забыла и устроить небольшую фотосессию на лужайке.

Вероятно, партнером для игры для ведущей "Светской жизни" стал ее звездный супруг Юрий Горбунов, который также активно следит за физической формой.

"Наше новое развлечение на карантине - бадминтон. Получасовое азартное кардио с бегом, прыжками и наклонностями обеспечено", - подписала Катя кадры.

Для активной игры телеведущая выбрала легкое светлое воздушное платье с мелким цветочным принтом, а свой спортивный образ дополнила белыми кроссовками и большими очками в тонкой оправе.

Спортсменка-красавица: Катя Осадчая показала свое новое развлечение на карантинеСпортсменка-красавица: Катя Осадчая показала свое новое развлечение на карантинеСпортсменка-красавица: Катя Осадчая показала свое новое развлечение на карантине

Катя Осадчая на карантине увлеклась игрой в бадминтон (Фото: instagram.com/kosadcha)

Видео: Катя Осадчая показала, как играет в бадминтон

В сети подписчики Осадчей восхищаются образом теледивы и ее новому спортивному увлечению.

  • Выглядите суперски!
  • Красота какая! Ой ... 100 лет не играла. Присоединилась бы к вам!
  • Желаю вам всего наилучшего! Чтобы у вас всегда была еда, здоровье и счастье!
  • Вы мне напомнили обложку Vogue 1920 г.
  • Катя! Какая же вы красивая!
  • А это прекрасная идея для меня и моего ленивого племянника!
  • Вдохновляюсь вами!
  • Катя, вы очаровательны!
  • Как вы ветер остановили! Мы даже в теннис не можем поиграть!

Спортсменка-красавица: Катя Осадчая показала свое новое развлечение на карантине

Фото: скрин комментариев instagram.com/kosadcha

Ранее мы писали о том, что Катя Осадчая поделилась секретами ухода, рецептами красоты и правилами питания.

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