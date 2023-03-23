Спортсмени не мають бути інструментом у політиці, - президент МОК

Про це заявив президент МОК Томас Бах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Ми не повинні зробити помилку, піднявшись до арбітрів політичних суперечок, тому що ми будемо розчавлені цими політичними силами. Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, то спорт та спортсмени стають інструментами міжнародної політики", - заявив президент МОК.

У своєму виступі в німецькому місті Ессен Бах також наголосив, що Олімпійські ігри повинні триматися подалі від політики, інакше вони ризикують втратити свою силу, а МОК повинен залишатися політично нейтральним, але не аполітичним.

"Ми відчуваємо, страждаємо та розуміємо український народ та спортсменів. З іншого боку, ми, як глобальна організація, несемо відповідальність за права людини та Олімпійську хартію", - додав він.