Спортсменам із РФ та Білорусі дозволили брати учать у змаганнях з водних видів спорту

Там заявили, що рішення було прийнято одноголосно: спортсменів допускатимуть до змагань у таких видах спорту, де результат визначається індивідуальним виступом. Також дозволено виступати лише по одному спортсмену з РФ та Білорусі на кожній дисципліні.

"Були проведені опитування серед респондентів, які представляли міжнародні спортсмени юніори, еліту та майстри спорту. Результати свідчать про значну підтримку ключових встановлених критеріїв, включаючи відсутність активної підтримки вторгнення Росії в Україну та відсутність національних прапорів і гімнів", - йдеться в повідомленні.

Участь росіян у спортивних змаганнях

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну деякі міжнародні спортивні федерації заборонили участь спортсменів з РФ у змаганнях. Наприклад, в Азійських іграх-2023 вони брати участі не будуть.

А от питання про участь росіян в Олімпійських іграх у Парижі, які відбудуться в 2024 році, досі залишається відкритим. Наразі Міжнародний олімпійський комітет вирішив допустити російських спортсменів до змагань під нейтральним прапором і з низкою умов, але рішення щодо участі в самій Олімпіаді поки немає.

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