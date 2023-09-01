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Спортсменів з РФ та Білорусі не пустили на Азійські ігри-2023

П'ятниця 01 вересня 2023 21:46
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Спортсменів з РФ та Білорусі не пустили на Азійські ігри-2023 Фото: Спортсменам з РФ та Білорусі не дозволили виступати на Азійських іграх-2023 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

МОК ухвалив кінцеве рішення щодо виступу спортсменів з РФ та Білорус на Азійських іграх-2023. цього року вищезгадані спортсмени не братимуть участь в змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Indian Express.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Олімпійська рада Азії (OCA) повідомили, що спортсменів з Росії та Білорусі не допустили до участі в Азійських іграх, які розпочнуться 23 вересня.

Рішення, як додали в OCA без уточнення, було прийнято МОК, який, своєю чергою, заявив, що ця ідея "неможлива з технічних причин".

На початку липня МОК повідомляли, що спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати на Азійських іграх. Майже 500 спортсменів мали бути допущені до участі.

Завдяки Азійським іграм росіяни планували пройти кваліфікацію на Олімпіаду-2024.

Участь росіян у спортивних змаганнях

Після початку повномасштабної російської агресії проти України низка міжнародних спортивних федерацій заборонили участь спортсменів з РФ у змаганнях. Проте були й такі федерації, що дозволили участь росіян, попри війну.

Залишається відкритим і питання про участь росіян в Олімпійських іграх у Парижі, які відбудуться в 2024 році. Наразі Міжнародний олімпійський комітет вирішив допустити російських спортсменів до змагань під нейтральним прапором і з низкою умов, але рішення щодо участі в самій Олімпіаді поки немає.

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