Спортсменам из РФ и Беларуси разрешили соревноваться в водных видах спорта

Там заявили, что решение было принято единогласно: спортсмены будут допускаться к соревнованиям в таких видах спорта, где результат определяется индивидуальным выступлением. Также разрешено выступать только по одному спортсмену из РФ и Белоруссии по каждой дисциплине.

"Были проведены опросы среди респондентов, представлявших международные спортсмены юниоры, элиту и мастера спорта. Результаты свидетельствуют о значительной поддержке ключевых установленных критериев, включая отсутствие активной поддержки вторжения России в Украину и отсутствие национальных флагов и гимнов", - говорится в сообщении.

Участие россиян в спортивных соревнованиях

После начала полномасштабного вторжения в Украину некоторые международные спортивные федерации запретили участие спортсменов из РФ в соревнованиях. К примеру, в Азиатских играх-2023 они участвовать не будут.

А вот вопрос об участии россиян в Олимпийских играх в Париже, которые состоятся в 2024 году, остается открытым. Международный олимпийский комитет решил допустить российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом и с рядом условий, но решения об участии в самой Олимпиаде пока нет.

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