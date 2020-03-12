Спортивный мир закрывается на карантин: главное

Иллюстративное фото (flickr by Sami Grahn)

Ведущие спортивные турниры отменяются и переносятся из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в мире отменяются спортивные турниры, ведущие лиги объявляют о приостановке соревнований. РБК-Украина следит за тем, как коронавирус влияет на спортивный мир.

Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает отмену матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, источники сообщают о готовящейся приостановке еврокубков и переносе Евро-2020 на следующий год.

Два матча Лиги Европы с участием итальянских команд уже отменены, так как страны закрывают авиасообщение с Италией. Пока отменены матчи "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе". Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид" перенесен на неопределенный срок.

В Европе отменены матчи высших дивизионов Италии, Испании, Чехии и Нидерландов. Футбольные матчи в Англии, Франции и Польше будут проходить без зрителей, как и в Украине, где до 3 апреля объявлен карантин.

Также стало известно о приостановке американской МЛС.

Хоккей

Национальная хоккейная лига (НХЛ) пока консультируется насчет возможности приостановить сезон. Студенческая лига NCAA уже отменила сезон, как и некоторые европейские национальные чемпионаты. Другие, такие как Чехия, Дания, Франция и Финляндия отложили игры плей-офф.

Матчи плей-офф КХЛ будут проходить без зрителей.

Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии, который должен пройти с 8 по 24 мая, пока стоит в графике.

Фигурное катание

Отменен Чемпионат мира в Монреале, который должен был пройти с 16 по 22 марта. Рассматривается перенос турнира на другую дату.

Баскетбол

Национальная баскетбольная ассоциация приостановила сезон (НБА) из-за коронавируса у центрового "Юты" Руди Гобера.

Евролига пока перенесла все матчи на неопределенный срок. Международная федерация баскетбола (FIBA) решила приостановить соревнования.

Федерация баскетбола Украины приняла решение завершить розыгрыш Суперлиги. Кроме того, завершен розыгрыш Высшей лиги Украины, а также женских чемпионатов. "Финал четырех" Кубка Украины пройдет в сентябре 2020 года.

Биатлон

Финальный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене отменили. До этого несколько предыдущих этапов прошли без зрителей.

Олимпиада

Стало известно, что Токио отложил подготовку волонтеров Олимпиады-2020. При этом в оргкомитете уже заявили, что если проведение Олимпиады в этом году сорвется, то ее перенесут на один или два года.

Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) одобрила отмену всех турниров до 5 апреля. В частности, отменен комбинированный турнир ATP и WTA в Майами.

Формула-1

Гран-при Китая, который должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля, не пройдет в назначенные сроки. Австралия заявила о готовности отменить Гран-при Формулы-1, если подтвердятся случаи заражения коронавирусом. До этого четыре представителя "Хааса" и один "Макларена" были изолированы с подозрением.