Спортивный арбитражный суд снова отказал России в переносе плей-офф квалификации к ЧМ-2022

В швейцарской Лозанне Спортивный арбитражный суд (CAS) в очередной раз отклонил просьбу Российского футбольного союза о переносе матчей отбора в Мундиаль в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"21 марта CAS принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре на более поздний срок. Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС", – говорится в сообщении.

Российские функционеры пытались получить запрет на дисквалификацию для УЕФА и ФИФА, пока будут рассматривать апелляции. Этот запрет был введен 28 февраля обеими организациями после вторжения РФ в Украину.

Итак, сборная России окончательно упустила шансы пробиться на Мундиаль-2022. Таким образом, сборная Польши – соперник россиян по результатам жеребьевки – автоматически выходит в финал плей-офф.