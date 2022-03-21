Британское правительство подготовило национализацию дочки "Газпрома", – Bloomberg
Правительство Соединенного Королевства готовится к временной национализации дочернего предприятия "Газпрома".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Британские власти готовы установить контроль над Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Предприятие занимается розничной торговлей голубого топлива в Великобритании.
"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, ведущий дела с более чем 30 тысячами клиентов, является главным кандидатом на введение режима специального управления", – заявил изданию информированный источник.
Дочернее предприятие поставляет ориентировочно 20% промышленного и коммерческого газа Великобритании. Среди клиентов Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, в частности Национальная служба здравоохранения и другие государственные органы.
Напомним, что военный атташе РФ был вызван в британский Минобороны из-за российского вторжения в Украину.
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