Спортивний арбітражний суд знову відмовив Росії у перенесенні плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

У швейцарській Лозанні Спортивний арбітражний суд (CAS) вкотре відхилив прохання Російського футбольного союзу про перенесення матчів відбору до Мундіалю в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс" .

"21 березня CAS прийняв рішення відмовити у задоволенні клопотання РФС про вживання забезпечувальних заходів у вигляді перенесення матчів плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу в Катарі на пізніший термін. Таким чином, CAS відмовив у задоволенні всіх заявлених клопотань РФС", – йдеться в повідомленні.

Російські функціонери намагалися отримати заборону на дискваліфікацію для УЄФА та ФІФА, допоки розглядатимуть апеляції. Ця заборона була запроваджена 28 лютого обома організаціями після вторгнення РФ до України.

Отже, збірна Росії остаточно втратила шанси пробитися на Мундіаль-2022. Таким чином, збірна Польщі – суперник росіян за результатами жеребкування – автоматично виходить у фінал плей-офф.