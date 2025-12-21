Спорт-шик для зими 2026: образ Анастасії Цимбалару з пуховиком і кросівками

Який "лук" вибрала Цимбалару

Акцент на яскравих кольорах і функціональності

Основою образу став спортивний костюм у стилі color-blocking. У комплекті гармонійно поєднуються насичений фіолетовий, стриманий сірий і класичний чорний колір.

Така комбінація має сучасний і водночас універсальний вигляд, дозволяючи легко адаптувати "лук" під різні обставини.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Вільний крій штанів і вітрівки забезпечує комфорт і свободу рухів, що є ключовим елементом сучасного повсякденного гардероба.

Для додаткового тепла і створення виразного акценту Анастасія доповнила образ укороченим пуховиком яскраво-синього кольору.

Об'ємний силует верхнього одягу не тільки надає актуальної фактурності, а й підкреслює тренд на багатошаровість, що залишається актуальним вже кілька сезонів поспіль.

Цимбалару показала стильний спортивний образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Сміливі аксесуари та взуття

Особливу увагу в образі привертає взуття. Актриса обрала замшеві кросівки насиченого зеленого кольору з білими смугами.

Такий вибір створює яскравий контраст з основною палітрою костюма і демонструє впевнене вміння зірки експериментувати з кольором, не перевантажуючи образ.

"Лук" Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Завершальним штрихом стала в'язана шапка-біні ніжного лавандового відтінку. Вона пом'якшує загальний вигляд і надає образу жіночності, водночас зберігаючи його розслаблений, спортивний характер.

Цимбалару задає тренди (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Б'юті-деталі

Анастасія зробила ставку на природність: волосся залишила розпущеним, уклавши його в легкі хвилі, що гармонійно доповнюють невимушений настрій образу. Макіяж - мінімалістичний, у нюдових відтінках, з акцентом на рівний тон шкіри та свіжий вигляд.

Актриса показала, як можна виділитися взимку (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Образ Анастасії Цимбалару - наочний приклад того, як спорт-шик може мати стильний, сучасний і водночас функціональний вигляд.

Поєднання колірних блоків, комфортних силуетів і сміливих деталей робить цей лук вдалим варіантом для щоденних виходів у місті, прогулянок або неформальних зустрічей.

Цимбалару показала стильний "лук" (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)