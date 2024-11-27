Сполучені Штати та Китай провели обмін ув'язненими, - Politico

Як пише Politico, Китай звільнив американців Марка Свідана, Кая Лі та Джона Люна в обмін на трьох невідомих громадян КНР. За словами високопоставленого чиновника, обмін став наслідком багаторічних "інтенсивних переговорів" між офіційними особами Білого дому, Держдепартаменту та їхніми китайськими колегами.

Видання пише, що американці вже через декілька годин повернуться до США.

Також ЗМІ вважають, що такий обмін є надією на те, що Китай може захотіти продовжити перемовини щодо звільнення інших громадян США.

Кого звільнив Китай

Поліція Китаю заарештувала американця Марка Свідана осінню 2012 року. Тоді йому висунули звинувачення у виготовленні й торгівлі наркотиками. У 2020 році суд засудив Свідана до смертної кари з відстрочкою на два роки.

У вересні 2016 року шанхайська поліція затримала Кая Лі. Через два роки суд засудив його до десятирічного тюремного ув’язнення за нібито шпигунство на користь ФБР. Згодом ООН визнала Кая Лі жертвою свавільного затримання і назвала його ув’язнення "політичним, а не кримінальним".

Минулого року китайський суд засудив Джона Люна до довічного ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві. У Пекіні заявили, що американець працював на американські спецслужби з 1989 року.