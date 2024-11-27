Соединенные Штаты и Китай провели обмен заключенными, - Politico

Как пишет Politico, Китай уволил американцев Марка Свидана, Кая Ли и Джона Люна в обмен на трех неизвестных граждан КНР. По словам высокопоставленного чиновника, обмен стал результатом многолетних "интенсивных переговоров" между официальными лицами Белого дома, Госдепартамента и их китайскими коллегами.

Издание пишет, что американцы уже через несколько часов вернутся в США.

Также СМИ считают, что такой обмен является надеждой на то, что Китай может захотеть продолжить переговоры по освобождению других граждан США.

Кого уволил Китай

Полиция Китая арестовала американца Марка Свидана осенью 2012 года. Тогда ему предъявили обвинение в изготовлении и торговле наркотиками.

В сентябре 2016 года шанхайская полиция задержала Кая Ли. Через два года суд приговорил его к десятилетнему тюремному заключению за якобы шпионаж в пользу ФБР. .

В прошлом году китайский суд приговорил Джона Люна к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже. В Пекине заявили, что американец работал на американских спецслужбах с 1989 года.