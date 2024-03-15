"Спокута провини на полі бою". Що пропонує законопроект про мобілізацію в'язнів

Що саме пропонується

Під час проведення мобілізації та дії воєнного стану нардепи пропонують дозволити застосовувати умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом до осіб, які:

відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, крім осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для мобілізації та служби за контрактом може бути застосовано судом у разі, якщо засуджений виявив бажання проходити таку військову службу "та відповідає вимогам проходження" такої служби в армії як "контрактник".

"У разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання нового кримінального правопорушення суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтями 71 і 72 цього Кодексу", - йдеться в документі.

За ухилення від проходження військової служби за контрактом особою, яку для цього звільнять умовно-достроково, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

При умовно-достроковому звільненні з установи виконання покарань для військової служби особа доставляється Нацгвардією до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та передається для укладення контракту та подальшої відправки до спеціалізованого підрозділу військової частини для проходження служби.

Обгрунтування ініціативи

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту закону, "не є секретом, що мобілізаційний ресурс нашого ворога є величезним, а тому нам слід використовувати всі наявні можливості для відсічі збройної агресії".

"Одним із ресурсів, який може бути використаний для посилення обороноздатності держави є особи, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. Серед цих людей є мотивовані та патріотично налаштовані громадяни, готові спокутувати власну провину перед суспільством на полі бою", - вказується у документі.

Разом з тим нардепи звертають увагу, що залучення ув'язнених до військової служби вимагає чіткого законодавчого регулювання всіх аспектів, пов’язаних з:

умовно-достроковим звільненням таких осіб,

здійсненням адміністративного нагляду за ними,

прийняття їх на військову службу та визначення особливостей її проходження,

врегулювання питань соціального і правового захисту таких осіб тощо.

Врегулювати ці питання, зазначається у документі, має даний проект закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду".

Питання щодо мобілізації засуджених

Нагадаємо, що 13 березня до Верховної ради внесли законопроєкт, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Додамо, що кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні.

Як раніше заявляв міністр юстиції Денис Малюська, військові попросили виключити з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Тому такі категорії напевно під мобілізацію не потраплять, сказав міністр.

Також чиновник зауважив, що не всі військові командири готові брати засуджених та ув'язнених до себе, і тому швидше за все, це будуть окремі загони.