"Сподіваюся, що сюрприз вдасться". У МЗС України анонсували візит "головних партнерів"

У МЗС України заявили, що підготували "сюрприз" для українців та анонсували візит "головних партнерів" до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника глави МЗС України Андрія Мельника в ефірі телемарафону.

"Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується - вдасться, адже для нас важливо, що напередодні річниці агресії ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, а й присутність наших важливих, головних партнерів у Києві", - сказав він, додавши, що "треба трохи почекати".

Нагадаємо, з самого ранку у Києві перекрили центр міста. Рух також обмежили Шулявським мостом. Крім того, мешканці Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці.

У місцевих Telegram-каналах також публікують відео з рухом великого кортежу столичними вулицями.

У мережі вже серйозно припускають, що до Києва міг приїхати президент США Джо Байден, який, як відомо, цими днями має відвідати Польщу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.