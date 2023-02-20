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"Сподіваюся, що сюрприз вдасться". У МЗС України анонсували візит "головних партнерів"

Фото: заступник глави МЗС України Андрій Мельник (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У МЗС України заявили, що підготували "сюрприз" для українців та анонсували візит "головних партнерів" до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника глави МЗС України Андрія Мельника в ефірі телемарафону.

"Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується - вдасться, адже для нас важливо, що напередодні річниці агресії ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, а й присутність наших важливих, головних партнерів у Києві", - сказав він, додавши, що "треба трохи почекати".

Нагадаємо, з самого ранку у Києві перекрили центр міста. Рух також обмежили Шулявським мостом. Крім того, мешканці Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці.

У місцевих Telegram-каналах також публікують відео з рухом великого кортежу столичними вулицями.

У мережі вже серйозно припускають, що до Києва міг приїхати президент США Джо Байден, який, як відомо, цими днями має відвідати Польщу.

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